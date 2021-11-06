Игрок умудрился запустить Battlefield 2042 почти за 2 недели до релиза

Пользователь Reddit под псевдонимом Aaronfrogger поиграл в Battlefield 2042, которая выходит только 19 ноября. На форуме он выложил скриншоты и видео с меню и игровым процессом. Информацией поделился инсайдер Том Хендерсон, с которым связался Aaronfrogger.
На скриншотах видно 10 оперативников, 7 карт и настройку сложности ИИ, а также список оружия.
Кроме того, пользователь опубликовал видео с навигацией по меню Portal. На нём видны классические режимы из Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 и Battlefield 3.
Вдобавок Aaronfrogger отметил, что Battlefield 2042 играется очень плавно и практически без проблем.
Несколько скриншотов игрового процесса
Battlefield 2042 выходит 19 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. 12 ноября доступ к шутеру получат покупатели премиальных изданий и подписчики EA Play. Последние, правда, только на 10 часов.
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