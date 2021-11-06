Ubisoft поделилась ближайшими обновлениями Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft опубликовала список обновлений, которые получит Assassin’s Creed Valhalla до конца года.
9 ноября выйдет обновление 1.4, планы на которое Ubisoft ещё не раскрыла. На изображении видно окружённый вихрем магический камень. Вместе c апдейтом появится бесплатная активность Tombs of the Fallen («Гробница павших»).
С 11 ноября по 2 декабря пройдёт бесплатное событие Oskoreia Festival, подробностей о котором также пока нет. В последний месяц года для Assassin’s Creed Valhalla выйдет обновление 1.4.1, которое обозначено длинным домом викингов. Возможно, появятся новые активности в поселении.
Также Ubisoft работает над третьим крупным дополнением, информацию о котором раскрыли датамайнеры.
Assassin's creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 6 ноября 2021
-
19:07
-
18:55
-
17:50
-
16:22
-
16:11
-
14:20
-
13:38
-
13:01
-
12:51
-
10:09
-
00:45
-
00:32
- 5 ноября 2021
-
22:02
-
21:20
-
20:58
-
19:51
-
19:48
-
19:36
-
18:52
-
18:35
-
18:22
-
18:07
-
18:05
-
17:27
-
17:16
-
16:51
-
16:14
-
16:04
-
14:56
-
14:25
-
14:13
-
13:44
-
13:29
-
12:44
-
12:40