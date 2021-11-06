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Ubisoft поделилась ближайшими обновлениями Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft поделилась ближайшими обновлениями Assassin’s Creed Valhalla
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Ubisoft опубликовала список обновлений, которые получит Assassin’s Creed Valhalla до конца года.

9 ноября выйдет обновление 1.4, планы на которое Ubisoft ещё не раскрыла. На изображении видно окружённый вихрем магический камень. Вместе c апдейтом появится бесплатная активность Tombs of the Fallen («Гробница павших»).

С 11 ноября по 2 декабря пройдёт бесплатное событие Oskoreia Festival, подробностей о котором также пока нет. В последний месяц года для Assassin’s Creed Valhalla выйдет обновление 1.4.1, которое обозначено длинным домом викингов. Возможно, появятся новые активности в поселении.

Также Ubisoft работает над третьим крупным дополнением, информацию о котором раскрыли датамайнеры.

Assassin's creed Valhalla вышла 10 ноября 2020 года и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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