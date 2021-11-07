NAVI прошли в гранд-финал PGL Major Stockholm 2021 — $ 1 млн всё ближе
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Natus Vincere обыграли Gambit Esports в полуфинале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Украинский клуб прошёл в заключительный матч ивента, который начнётся в 22:00 мск 7 ноября.
Для NAVI поединок прошёл в одну калитку. Коллектив умело давил оппонента на всех частях обеих карт и не отпускал хватку до самых последних раундов. Gambit не смогла пройти в первый для нового состава финал мэйджора, остановившись на 3-4 месте. Команда получит $ 170 тыс. призовых.
В гранд-финале PGL Major Stockholm 2021 встретятся NAVI и G2 Esports. До этого европейский клуб переиграл датчан из Heroic.
PGL Major Stockholm 2021 проходит в Стокгольме. Ивент завершится ночью 7 ноября. Победитель получит $ 1 млн, это половина общего призового фонда.
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