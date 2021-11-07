Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработка новой Fable идёт уже 4 года

Разработка новой Fable идёт уже 4 года
Комментарии

Переосмысление Fable разрабатывается не менее четырёх лет. Об этом ведущий инженер Playground Games Том Голтон сообщил в Твиттере. Разработчик опубликовал грамоту, которую получают сотрудники компании за отработанный год в студии.

Четыре года работы над Fable в Playground Games. Я очень воодушевлен этой игрой.

Переосмысление Fable анонсировали в июле 2020 года на выставке Xbox Games Showcase. Подробностей Microsoft до сих пор не представила, однако для проекта сформировала новую команда в студии Playground Games — она известна по серии Forza Horizon.

Серия ролевых приключений Fable известна сказочной атмосферой и развитием героя. Протагонист растёт от юных лет до зрелости, а принятые решения имеют последствия. В Fable можно отыграть и положительного, и отрицательного персонажа.

Fable III, последняя часть серии, вышла в 2010 году на Xbox 360, а в 2011 — на ПК. Переосмысление серии также ожидается на ПК и консоли Xbox.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021