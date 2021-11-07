Разработка новой Fable идёт уже 4 года

Переосмысление Fable разрабатывается не менее четырёх лет. Об этом ведущий инженер Playground Games Том Голтон сообщил в Твиттере. Разработчик опубликовал грамоту, которую получают сотрудники компании за отработанный год в студии.

Четыре года работы над Fable в Playground Games. Я очень воодушевлен этой игрой.

Переосмысление Fable анонсировали в июле 2020 года на выставке Xbox Games Showcase. Подробностей Microsoft до сих пор не представила, однако для проекта сформировала новую команда в студии Playground Games — она известна по серии Forza Horizon.

Серия ролевых приключений Fable известна сказочной атмосферой и развитием героя. Протагонист растёт от юных лет до зрелости, а принятые решения имеют последствия. В Fable можно отыграть и положительного, и отрицательного персонажа.

Fable III, последняя часть серии, вышла в 2010 году на Xbox 360, а в 2011 — на ПК. Переосмысление серии также ожидается на ПК и консоли Xbox.