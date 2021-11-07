Разработка новой Fable идёт уже 4 года

Переосмысление Fable разрабатывается не менее четырёх лет. Об этом ведущий инженер Playground Games Том Голтон сообщил в Твиттере. Разработчик опубликовал грамоту, которую получают сотрудники компании за отработанный год в студии.
Четыре года работы над Fable в Playground Games. Я очень воодушевлен этой игрой.
Переосмысление Fable анонсировали в июле 2020 года на выставке Xbox Games Showcase. Подробностей Microsoft до сих пор не представила, однако для проекта сформировала новую команда в студии Playground Games — она известна по серии Forza Horizon.
Серия ролевых приключений Fable известна сказочной атмосферой и развитием героя. Протагонист растёт от юных лет до зрелости, а принятые решения имеют последствия. В Fable можно отыграть и положительного, и отрицательного персонажа.
Fable III, последняя часть серии, вышла в 2010 году на Xbox 360, а в 2011 — на ПК. Переосмысление серии также ожидается на ПК и консоли Xbox.
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