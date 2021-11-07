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Появились первые скриншоты GTA: The Definitive Edition с Nintendo Switch

Появились первые скриншоты GTA: The Definitive Edition с Nintendo Switch
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Rockstar Games опубликовала первые скриншоты GTA: The Trilogy — The Definitive Edition с версии для Nintendo Switch.

По ним видно, что карманная консоль не так резво справляется с графическими нововведениями переиздания, как более мощные системы, но всё равно выдаёт неплохую картинку. Жертвами компромиссов стали разрешение, детализация, качество текстур и сглаживание.

Примечательно, что в России версия ремастеров для Nintendo Switch — самая дорогая:

  • ПК — 4279 рублей
  • PlayStation — 4639 рублей
  • Xbox — $ 60 (примерно 4300 рублей)
  • Nintendo Switch — 5399 рублей
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Стартует предзагрузка GTA: The Definitive Edition. На ПК её не будет

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition выходит 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Подписчики Xbox Game Pass получат ремастер GTA: San Andreas в день релиза.

До смартфонов ремастеры GTA доберутся в 2022 году. Также Rockstar Games анонсировала VR-версию GTA: San Andreas.

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