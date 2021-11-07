Появились первые скриншоты GTA: The Definitive Edition с Nintendo Switch

Rockstar Games опубликовала первые скриншоты GTA: The Trilogy — The Definitive Edition с версии для Nintendo Switch.
По ним видно, что карманная консоль не так резво справляется с графическими нововведениями переиздания, как более мощные системы, но всё равно выдаёт неплохую картинку. Жертвами компромиссов стали разрешение, детализация, качество текстур и сглаживание.
Примечательно, что в России версия ремастеров для Nintendo Switch — самая дорогая:
- ПК — 4279 рублей
- PlayStation — 4639 рублей
- Xbox — $ 60 (примерно 4300 рублей)
- Nintendo Switch — 5399 рублей
GTA: The Trilogy — The Definitive Edition выходит 11 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Подписчики Xbox Game Pass получат ремастер GTA: San Andreas в день релиза.
До смартфонов ремастеры GTA доберутся в 2022 году. Также Rockstar Games анонсировала VR-версию GTA: San Andreas.
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