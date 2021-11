BioWare в честь юбилея Star Wars: The Old Republic выпустила первый синематик в 4K

Star Wars: The Old Republic в декабре исполнится 10 лет. В честь этого разработчики опубликовали первый кинематографический трейлер MMORPG в разрешении 4K.

Оригинальный ролик вышел в июне 2009 года, а выход Star Wars: The Old Republic состоялся в декабре 2011. К юбилею проекта разработчики перевыпустят и остальные синематики и подготовят масштабное дополнение Legacy of the Sith. Оно знаменует начало новой эры во вселенной игры.

В Legacy of the Sith игрокам предстоит раскрыть план ситха-отступники Дарта Малгуса. Появится функция «Боевые стили». Она позволит проходить классовые сюжетные линии другими специализациями, составлять комбинации снаряжения и переключаться между ними. Также разработчики обновят боевую систему и увеличат максимальный уровень до 80.

Дополнение Legacy of the Sith выйдет в декабре. В 2022 году разработчики продолжат активно развивать Star Wars: The Old Republic.