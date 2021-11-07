Где смотреть финал PGL Major Stockholm 2021 с NAVI?

Сегодня закончится PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. На чемпионате мира остался всего один матч — NAVI против G2 Esports. Победитель получит $ 1 млн и всемирную славу, проигравший будет довольствоваться $ 300 тыс.
Поединок начнётся в 22:00 мск и пройдёт в формате bo3, то есть до двух побед.
Где посмотреть финал между NAVI и G2 Esports?
PGL Major Stockholm 2021 проходит в Стокгольме, Швеция. Изначально на ивент приехали пять команд из СНГ, однако до заключительного матча добрались только Natus Vincere.
Коллектив Team Spirit не смог повторить успех команды по Dota 2 и вылетел ещё в первой стадии, в результате чего его расформировали. Entropiq смогла выйти в групповой этап, но оступилась именно там. В плей-офф же вышли NAVI, Gambit и Virtus.pro. «Медведи» отлетели в первом раунде и остановились в топ-8, а Gambit не смогла остановить состав Александра s1mple Костылева в полуфинале.
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