Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В лидерах свежего чарта Steam оказались Forza Horizon 5, Age of Empires 4 и Elden Ring

В лидерах свежего чарта Steam оказались Forza Horizon 5, Age of Empires 4 и Elden Ring
Комментарии

Valve опубликовала свежие чарты Steam, лидером которых ожидаемо стала Forza Horizon 5 (наш обзор) — на неделе появились первые оценки, а покупатели премиального издания получили доступ к игре. Полноценный релиз случится послезавтра, 9 ноября. Вдобавок гонка заняла и пятое место.

Age of Empires 4 (наш обзор), которая возглавляла чарт неделей ранее, разместилась на двух позициях — второй и шестой. В итоге в первой десятке целых четыре места занимают новинки Microsoft. Достойный результат.

Тройку лидеров закрывает Elden Ring — спасибо старту предзаказов и появлению первого геймплея наследницы Dark Souls. А вот New World уже полтора месяца не может выйти из лидеров рейтинга — сейчас она на четвёртом месте.

Чарты Steam с 1 по 7 ноября

  1. Forza Horizon 5 (предзаказ)
  2. Age of Empires 4
  3. Elden Ring (предзаказы)
  4. New World
  5. Forza Horizon 5 (предзаказ)
  6. Age of Empires 4
  7. Back 4 Blood
  8. Football Manager 2022 (предзаказ)
  9. Valve Index VR Kit
  10. Platinum Founder's Pack для Lost Ark (набор DLC).
Чарты прошлой недели — с 25 по 31 октября.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021