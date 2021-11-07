В лидерах свежего чарта Steam оказались Forza Horizon 5, Age of Empires 4 и Elden Ring

Valve опубликовала свежие чарты Steam, лидером которых ожидаемо стала Forza Horizon 5 (наш обзор) — на неделе появились первые оценки, а покупатели премиального издания получили доступ к игре. Полноценный релиз случится послезавтра, 9 ноября. Вдобавок гонка заняла и пятое место.

Age of Empires 4 (наш обзор), которая возглавляла чарт неделей ранее, разместилась на двух позициях — второй и шестой. В итоге в первой десятке целых четыре места занимают новинки Microsoft. Достойный результат.

Тройку лидеров закрывает Elden Ring — спасибо старту предзаказов и появлению первого геймплея наследницы Dark Souls. А вот New World уже полтора месяца не может выйти из лидеров рейтинга — сейчас она на четвёртом месте.

Чарты Steam с 1 по 7 ноября