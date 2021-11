Нил Дракманн возвращается в Naughty Dog после окончания съёмок сериала по The Last of Us

Вице-президент Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) Нил Дракманн закончил свою часть работы над сериалом по The Last of Us. Он исполнил роль сценариста и режиссёра одного из эпизодов, которые снимаются в Канаде.

Увы… моё пребывание в Канаде подошло к концу. Хочу поблагодарить лучшую телевизионную команду в мире за невероятную работу, за вашу страсть и радушие! Я буду ужасно скучать по вам! Рад возвращению в Naughty Dog (и тёплой погоде!)

Фото: Neil Druckmann

Режиссёрами шоу по The Last of Us стали Кантемир Балагов, Ясмила Жбанич, Питер Хоар, Крейг Мазин и даже сам Нил Дракманн. Главные роли исполнят Педро Паскаль (Джоэль), Белла Рамзи (Элли), Габриэль Луна (Томми) и Анна Торв (Тесс).

Премьера сериала состоится в 2022 году в стриминговом сервисе HBO Max. На прошлой неделе в сети появились фотографии с грибком кордицепсом со съёмочной площадки.