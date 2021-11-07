Гранд-финал PGL Major Stockholm 2021 с NAVI начался, бегом смотреть!

В Стокгольме начался заключительный поединок PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. В финале мейджора встретились Natus Vincere и G2 Esports. Ни одна из обеих команд до этого не побеждала на самом престижном турнире дисциплины.

Где посмотреть финал между NAVI и G2 Esports?

Победитель bo3-серии получит $ 1 млн, всемирную славу и титул чемпиона мира в CS:GO.

Помимо NAVI, на ивенте выступили ещё четыре команды из СНГ. Коллектив Team Spirit не смог повторить успех состава по Dota 2 и вылетел ещё в первой стадии, в результате чего его расформировали. Entropiq смогла выйти в групповой этап, но оступилась именно там. В плей-офф же вышли NAVI, Gambit и Virtus.pro. «Медведи» отлетели в первом раунде и остановились в топ-8, а Gambit не смогла остановить состав Александра s1mple Костылева в полуфинале.