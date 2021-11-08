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NAVI выиграли чемпионат мира по CS:GO! Впервые в истории!

NAVI выиграли чемпионат мира по CS:GO! Впервые в истории!
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Natus Vincere триумфально переиграли G2 Esports в гранд-финале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Заключительный матч мейджора закончился со счётом 2:0 в пользу украинского клуба.

NAVI заняли первое место на мейджоре. За всю историю существования организации её составы по CS:GO никогда не выигрывали турниры этой серии. Для звезды состава Александра s1mple Костылева это дебютная победа на чемпионате мира. Он шёл к этому всю свою карьеру.

Natus Vincere заработали миллион долларов призовых. G2 Esports остановилась на втором месте и получила скромные $300 тыс. После завершения турнира игрок NAVI Денис electronic Шарипов вошёл в топ-7 самых богатых игроков в CS:GO в мире. На первых пяти местах расположились игроки золотого состава Astralis, а на шестом — s1mple.

PGL Major Stockholm 2021 прошёл в Стокгольме, Швеция. 24 лучшие команды мира разделили призовой фонд в размере $ 2 млн.

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