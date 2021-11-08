BioWare в честь Дня N7 показала первый постер новой Mass Effect

7 ноября считается днём Mass Effect — так называемым Днём N7 (November 7th или 7 ноября) в честь местной организации. И BioWare часто готовит всякие сюрпризы. В прошлом году вот объявили о работе над пятой частью, а в этот раз показали первый постер ролевого экшена.
Кратер и окружение вокруг удивительным образом напоминают голову гетов.
Внизу постера виднеется корабль — он также был на постере с прошлого Дня N7. Интересный факт: теперь судно можно рассмотреть сверху и видно его наименование — SFX. Так в BioWare изначально называли первую Mass Effect.
О новой Mass Effect известно немного. Судя по тизеру с The Game Awards 2020, в продолжении появится Лиара Т'Сони. При этом разработчики прямо намекают, что проект станет продолжением и Mass Effect 3, и Mass Effect: Andromeda. Таким образом поклонники последней, похоже, всё же узнают о последующих событиях.
По данным СМИ, ожидать выход пятой части в ближайшие годы не стоит — игра всё ещё на ранней стадии производства, а основные силы BioWare уходят на Dragon Age 4 (должна выйти до конца 2022 года) и поддержку Star Wars: The Old Republic.
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