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Капитан NAVI сделал предложение своей девушке после победы на PGL Major Stockholm 2021

Капитан NAVI сделал предложение своей девушке после победы на PGL Major Stockholm 2021
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Капитан Natus Vincere Кирилл Boombl4 Михайлов попросил руку и сердце своей возлюбленной после победы на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Избранница ответила взаимностью!

Михайлов сделал предложение стоя на сцене с главным трофеем дисциплины в руке. В серии послематчевых интервью с членами NAVI капитан попросил у ведущего микрофон и обратился к своей девушке на глазах живых фанатов и сотен тысяч зрителей на трансляции.

У меня остался ещё один вопрос. Я знаю, что моя девушка сейчас смотрит этот турнир из Москвы. Я бы хотел спросить: «Ты выйдешь за меня, Лика?»

Ответ любимой был незамедлительным.

PGL Major Stockholm 2021 прошёл в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. NAVI выиграли чемпионат, не проиграв ни одной карты. Триумфаторы ивента заработали миллион долларов призовых, проигравшие европейцы из G2 Esports получили $ 300 тыс.

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