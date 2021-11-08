Моддеры восстановили утраченное дополнение для Mass Effect: Legendary Edition

Группе ME3Tweaks удалось перенести дополнение «Станция „Вершина“» из оригинальной Mass Effect в Legendary Edition. Об этом они сообщили на сайте Nexusmods. По словам группы, в результате портирования весь игровой контент сохранился в первозданном виде.

«Станция „Вершина“» — загружаемое дополнение для Mass Effect 1. В нём игроку предоставлялась тренировочная космическая станция, в котором протагонист мог оттачивать свои навыки в различных игровых сценариях. При полном прохождении испытаний Шепард получал в подарок квартиру на планете Интайсей и большие скидки на редкие вещи у контрабандистов.

Дополнение не было включено в Legendary Edition в связи с «утратой исходного кода» — по этой же причине DLC когда-то не вышло на PlayStation 3. В студии посчитали нерациональным полностью пересоздавать весь контент, связанный с дополнением, поэтому оно оставалось доступным только в оригинальной игре.

Скачать расширение можно здесь. Моддеры также подправили некоторые баги и уменьшили количество загрузок.

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