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Sega потратит около миллиарда долларов на разработку «суперигры»

Sega потратит около миллиарда долларов на разработку «суперигры»
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В недавнем финансовом отчёте Sega СМИ обнаружили упоминание некой «суперигры», на которую компания готова потратить до 100 млрд йен или $ 880 млн. Она должна выйти в ближайшие пять лет.

Неясно, о какой именно игре речь. Однако в отчёте фигурировали слова «глобальный», «онлайн», «сообщество» — это может означать, что проект будет сфокусирован на мультиплеере. Вероятно, это одна из крупнобюджетных игр следующего поколения, которую компания будет разрабатывать совместно с Microsoft.

При этом в отчёте указано, что бюджет могут потратить не только на разработку, но и покупку новых студий, которые помогут в создании «суперигры».

В данный момент Sega принадлежит множество студий, включая создателей Total War, Persona, Yakuza, Football Manager и многих других. Вполне возможно, что сразу несколько дочерних команд компании уже занимаются созданием загадочного проекта.

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