Китайский художник рисунков по Cyberpunk 2077 получил подарок от CD Projekt RED

Китайский художник Catsigma, автор множества работ по Cyberpunk 2077, сообщил о получении артбука от CD Projekt RED. Ранее они связались с ним и отправили «небольшой подарок».

Я получил подарок от CD PROJEKT RED благодаря моим фан-артам по Cyberpunk 2077. Спасибо!

CD Projekt RED известна своим трепетным отношением к фанатам, и подобный случай лишний раз подчёркивает, что студии важно мнение её поклонников. Catsigma известен по большей части среди любителей Cyberpunk 2077. В его работах преобладают женские персонажи, а также полноценные комиксы с прописанными сюжетными линиями.

Ранее компания перенесла релиз дополнений и обновлений для Cyberpunk 2077 на 2022 год. Соответственно, в этом году игра не получит больших патчей.