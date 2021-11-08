Съёмки второй части «Дюны» начнутся в июле 2022 года

В конце октября режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв говорил о намерениях начать съёмки второй части не раньше осени 2022 года. Вероятно, планы Warner Bros. и студии Legendary немного изменились, так как теперь съёмочный процесс ленты начнётся уже 18 июля.

Об этом сообщил журналист Джош Инсиниас, который посетил сессию вопросов и ответов — там об этом сообщил один из продюсеров сиквела. Подтверждения от создателей фильма ещё не было.

Деталей сюжета будущей картины нет, но её события продолжат историю первой части. Все основные актёры должны вернуться к своим ролям. Сам Дени Вильнёв хочет снять по франшизе как минимум три фильма. В случае успеха картин, это, вероятно, произойдёт.

Новость по теме Дени Вильнёв хочет снять три «Дюны»

Премьера второй части «Дюны» состоится 20 октября 2023 года.