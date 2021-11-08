Apple не позволит Netflix выпускать игры на iOS через само приложение Netflix

В начале ноября Netflix объявил о старте своего игрового сервиса для пользователей Android. При этом загружать проекты можно прямо из приложения Netflix, но вот Apple против такого подхода. Политика корпорации запрещает создание альтернативные магазины с играми.

Об этом рассказал журналист издания Bloomberg Марк Гурман. По его словам, Netflix это не нравится, но как минимум первое время компания пойдёт на условия Apple, потому что другого выхода нет.

Apple придется изменить свои правила или сделать для Netflix исключение. Или получится так, что весь успех сервиса будет в руках Apple. Они, конечно, партнёры, но и конкуренты тоже.

В итоге Netflix придётся выпускать игры в App Store, тогда как в основном приложении будут лишь ссылки на загрузку продукции из App Store.

У Netflix явно есть планы на развитие своего игрового сервиса. Не так давно компания купила разработчиков Oxenfree и Afterparty — студию Night School. Возможно, в будущем нас ждёт что-то глобальное.