Создатели хоррора Scorn объяснили своё молчание и перенос релиза, но их раскритиковали

Хоррор Scorn находится в разработке уже много лет. Он прошёл уже через две кампании на Kickstarter (в 2014-м и 2017-м), а первоначальный релиз был запланирован на 2017-м — затем проект отложили до 2021-го. Однако недавно новинку вновь перенесли — теперь на 2022-й.

Бекеры проекта, которые были среди профинансировавших Scorn, забеспокоились. Студия Ebb Software уже долгое время хранит молчание, и об очередном переносе пользователи узнали из финансового отчёта компании, а не из прямого обращения, как делает большинство компаний.

По словам авторов, за год не произошло ничего неожиданного: разработка идёт по плану. Создатели объяснили своё молчание нежеланием «тратить время на продвижение игры», приведя в пример Cyberpunk 2077 — для неё CD Projekt RED создавала отдельный билд для показа прессы, что в «конечном итоге только повредило игре».

Ebb Software признала, что весь материал, разработанный до середины 2018 года, полностью переделан, а многие элементы вырезаны из игры. Разработчики собираются сделать официальное заявление о переносе игры лишь 10 декабря — хотя и это не точно.

Мы хотели сделать заявление в октябре, но некоторые обстоятельства помешали этому. Если и 10 декабря ничего не выйдет, не ругайтесь на нас. Напоследок, дружеский совет: если отсутствие коммуникации вас утомляет, просто попросите возврат средств.



Это всего лишь игра. Можете сыграть, когда она выйдет, если всё ещё будете заинтересованы в ней.

В комментариях многим людям, поддержавшим проект, не понравился тон обращения — и теперь они действительно собираются оформить возврат. По их словам, даже если разработчиков утомляет общение с фанатами, то им стоит нанять человека, который сможет доносить до общественности новости о разработке.

Scorn выйдет в 2022 году на ПК и Xbox Series — если только разработчики вновь скрытно не перенесут релиз.