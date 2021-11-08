MMO от первого лица и мобильная Warcraft: инсайдер рассказал о будущих играх Blizzard

Инсайдер под ником FaizShaikh7681 поделился списком будущих проектов студии Blizzard. По его словам, он «давно наблюдает за внутренней кухней компании» и может предельно точно рассказать о ближайших планах команды.

Предстоящие игры Blizzard Entertainment:

Diablo Immortals (2022)

Diablo 4 (2023)

Overwatch 2 (2023)

Неанонсированная MMORPG от первого лица с открытым миром для ПК и консолей

Неанонсированный проект от ведущего дизайнера Hearthstone

Неанонсированный мобильный проект по World of Warcraft

Стоит сказать, что так или иначе об этих трёх проектах уже было известно. Таким образом, FaizShaikh7681 скорее суммировал всю известную информацию, нежели поделился чем-то новым.

Самым интересным проектом выглядит ММО от первого лица — неизвестно, работает ли компания по уже имеющейся франшизе или создаёт новую.

Недавно Blizzard отменила ближайший Blizzcon — он должен был пройти в феврале 2022. На нём студия всегда анонсировала крупные обновления для старых игр, а также рассказывала о новых проектах. Компания заявила, что поделится подробностями о своих играх даже несмотря на отмену фестиваля уже в ближайшее время.