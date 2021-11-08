Президент Украины Владимир Зеленский поздравил NAVI с победой на Major по CS:GO

Президент Украины Владимир Зеленский не прошёл мимо победы команды NAVI на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO и поздравил киберспортсменов. По его словам, этот успех точно вдохновит многих людей.

Десятилетиями наши киберспортсмены завоевывают титулы, выделяя Украину на мировой карте. Вчерашний день не стал исключением.

Natus Vincere выиграли команду G2 Esports со счётом 2:0. Для организации из Украины эта победа — первая в истории. Выигрыш составил миллион долларов. После победы NAVI капитан команды Кирилл Boombl4 Михайлов сделал предложение своей девушке, и она ответила взаимностью.

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8 ноября стало известно, что умер 20-летний киберспортсмен Ким «Alarm» Кён Бо. Он входил в состав американской команды Philadelphia Fusion по Overwatch.