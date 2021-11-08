«Боялся, не дай бог оступятся». Форвард «Спартака» Соболев – о победе NAVI на ЧМ по CS GO

Нападающий ФК «Спартак» Александр Соболев высказался о победе Natus Vincere на PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO. Футболист следил за всеми командами из СНГ на турнире, однако совсем немного опоздал на начало гранд-финала NAVI — G2 Esports. Пришёл только к концу первой карты. Однако он с удовольствием посмотрел вторую.

Форвард «Спартака» давно следит за NAVI и лично знаком с капитаном состава Кириллом Boombl4 Михайловым. Во время просмотра Соболев начал переживать за команду, когда G2 вывела вторую карту встречи на овертаймы.

В основном я смотрел матчи команд из СНГ, переживал за них. После матча «Спартака» я пришёл домой – тогда была концовка первой карты, так что со второй карты видел игру полностью. В финале, конечно, поддерживал NAVI. Я давно слежу за ними, лично знаком с Бумычем из этого состава – больше переживал за него. Наверное, их победу можно назвать ожидаемой – все ставили на NAVI, говорили, что они будут чемпионами. Я опасался, что все в них так верят – боялся: не дай бог они оступятся. Но я очень рад их победе. Конечно, было много хороших команд – те же G2, Heroic и Vitality. Да и много классных игроков в других командах. Мейджор выдался интересным, но я рад, что победили ребята из NAVI.

NAVI переиграли G2 Esports со счётом 2:0 и впервые в истории выиграли мейджор по CS:GO. До этого украинскому клубу не покорился ни один чемпионат серии. Команда выиграла миллион долларов и достойно закрыла соревновательный сезон, что отметил президент Украины Владимир Зеленский.