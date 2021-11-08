В игре «Человек-паук» фанат воссоздал постеры фильмов с Человеком-пауком

Пользователь Reddit под ником Daredevil731 сделал несколько постеров из фильмов про Человека-паука в игре Insomniac 2018 года. Все эффекты сделаны с помощью встроенного фоторежима, а дополнительным элементом в постерах выступили лишь оригинальные названия картин.

Автор опубликовал одним фото сразу все постеры, а также разбил их на отдельные изображения.

Все постеры вместе

Daredevil731 в будущем хочет сделать ещё больше подобных работ. Ещё он выразил надежду на появление стикеров прямиком из фильмов про Человека-паука.

«Человек-паук 2»

«Новый Человек-паук»

«Человек-паук: Через вселенные»

«Человек-паук: Возвращение домой»

«Мстители: Война бесконечности»

«Человек-паук: Нет пути домой»

Премьера блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 16 декабря, а вторая игра от студии Insomniac выйдет в 2023 году только на PlayStation 5.