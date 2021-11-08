В игре «Человек-паук» фанат воссоздал постеры фильмов с Человеком-пауком
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Пользователь Reddit под ником Daredevil731 сделал несколько постеров из фильмов про Человека-паука в игре Insomniac 2018 года. Все эффекты сделаны с помощью встроенного фоторежима, а дополнительным элементом в постерах выступили лишь оригинальные названия картин.
Автор опубликовал одним фото сразу все постеры, а также разбил их на отдельные изображения.
Все постеры вместе
Daredevil731 в будущем хочет сделать ещё больше подобных работ. Ещё он выразил надежду на появление стикеров прямиком из фильмов про Человека-паука.
«Человек-паук 2»
«Новый Человек-паук»
«Человек-паук: Через вселенные»
«Человек-паук: Возвращение домой»
«Мстители: Война бесконечности»
«Человек-паук: Нет пути домой»
Премьера блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой» состоится 16 декабря, а вторая игра от студии Insomniac выйдет в 2023 году только на PlayStation 5.
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