В Госдуме назвали великой победу NAVI на чемпионате мира по CS:GO

Члена комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв порадовался за победу NAVI на чемпионате мира Major по CS:GO. Депутат уверен, что своими победами молодое поколение показывает хороший пример.

«Не удивлён прорыву российского киберспорта, наоборот — очень рад! Это признание как российского спорта, так и успеха нашей молодёжи. Ни для кого не секрет, что именно молодёжь наиболее придвинута в вопросах современных технологий. Да, есть противники киберспорта, которые не признают киберспорт как спорт, называют бизнесом… Считаю, что это совсем не так.

Древние люди, например, придумали шахматы, затем было долгое развитие игры. Что мы имеем сейчас? Шахматы на хорошем счету. Жизнь требует, чтобы мы шли в ногу со временем. Мы должны слышать наших детей, молодое поколение. Если уж киберспорт признан спортом, то он не должен отличаться от других видов спорта. Нам нужно радоваться успехам киберспортсменов. Это великая и заслуженная победа наших ребят. На них надо равняться, в том числе другим видам спорта.

Если помните, после победы на The International команду Team Spirit поздравил президент. Не прошло и месяца — снова успех! Может, сейчас не такие громадные цифры, как в прошлый раз… Но это не отменяет величия! Можно лишь порадоваться.

Поймите, это серьёзная мотивация для поколения. Молодёжь умеет зарабатывать и считать деньги. Значит они будут вкладывать деньги в развитие своего будущего. Своими победами они показывают исключительно хороший пример.

Не соглашусь, что киберспорт не имеет должного внимания в России. У нас клубы открываются по всей стране, где можно арендовать компьютер и играть с друзьями, командами. Тема развивается. Более того, это самоокупаемый бизнес. Инвесторы, вкладывающие в развитие компьютерных клубов, самодостаточные: не требуют денег у государства. В Москве есть интересные места: это что-то среднее между ресторанами и компьютерным клубам, там проходят разные турниры, программы.

Пусть киберспорт развивается — надо поддерживать. На сегодняшний день для занятия киберспортом в стране созданы все условия: соответствует как законодательная, так и материальная база Если спортсменам что-то нужно, то будем помогать, рассматривать. Если нужны изменения в законодательстве, то тоже готовы рассматривать. В Думе есть специалист, который отвечает за снабжение нас правильной информацией по развитию киберспорта в России. Мы в курсе успехов ребят», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

NAVI победила команду G2 Esports со счётом 2:0 и выиграла миллион долларов на главном турнире по Counter-Strike: Global Offensive — PGL Major Stockholm 2021. Это достижение точно можно назвать историческим, поскольку до этого украинская команда не побеждала никогда.

Игроков уже поздравили Владимир Зеленский и нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев. Теперь пришла очередь Госдумы РФ.