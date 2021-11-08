В мире Horizon Forbidden West хотят сделать экосистему на уровне игр Rockstar

Sony продолжает постепенно делиться подробностями Horizon Forbidden West в блоге PlayStation. Свежая публикация посвящена машинам и их поведению.

Вполне ожидаемо создатели сиквела больше внимания уделили индивидуальности каждого киберзверя, поэтому они станут вести себя иначе, а по звукам получится определить разных существ. Раньше использовался более общий спектр звуков, который теперь масштабно расширили.

Куда интереснее, что благодаря перезагрузке Элой сможет менять поведение существ на более агрессивное или оборонительное. Таким образом, игроки смогут более эффективно использовать механики, фактически стравливая противников между собой.

Вдобавок теперь машины будут больше перемещаться по миру, выполняя определённые задачи. Таким образом, определённые виды существ смогут привести Элой к нужным ресурсам. В Guerrilla пытаются создать полноценную экосистему чуть ли не на уровне игр Rockstar.

Horizon Forbidden West выходит 18 февраля на PS5 и PS4. Игра уже получила возрастной рейтинг в Корее, а значит перенос релиза маловероятен.