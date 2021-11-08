Фото со съёмок «Неудержимых 4»: там Джейсон Стэйтем и Сильвестр Сталлоне

Актёр Джейсон Стэйтем на своей странице в «Инстаграм» опубликовал фотографии со съёмок боевика «Неудержимые 4». На кадрах можно увидеть Сильвестра Сталлоне, Тони Джаа и Ико Уайса.
Съёмочный процесс ленты начался в конце сентября. Режиссёром картины выступает Скотт Во, который ранее не снимал ленты из франшизы. Над сценарием работали Спенсер Коэн, Сильвестр Сталлоне и Макс Адамс.
Деталей о сюжете картины нет. Известно, что антагонистом в фильме станет персонаж актёра Ико Уайса. Главные роли исполнят Джейсон Стэйтем, Сильвестра Сталлоне, Тони Джаа, Ико Уайс, Дольф Лундгрен, Меган Фокс и другие.
У картины нет точной даты выхода, но ранее компания Lionsgate сообщала о премьере в 2022 году. Останется ли она такой же в связи с пандемической ситуацией — неизвестно.
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