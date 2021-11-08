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Начались съёмки третьих «Стражей Галактики»

Начались съёмки третьих «Стражей Галактики»
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Режиссёр Джеймс Ганн объявил о старте съёмок третьей части «Стражей Галактики» в своём «Твиттере».

Это было странное, долгое и местами сложное путешествие, но препятствия на пути сделали этот момент более блаженным. Снова на площадке с моими «Стражами» в первый день съёмок.

Джеймс Ганн выступал режиссёром и сценаристом первой и второй частей «Стражей Галактики». Также он снял «Отряд самоубийц: Миссия навылет» по вселенной DC, поскольку постановщик оказался в центре скандала из-за старых твитов и Disney решил отказаться от его услуг. Слава богу, в корпорации потом одумались.

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К своим ролям в Стражах галактики вернутся Крис Прэтт (Звёздный лорд), Зои Салдана (Гамора), Дэйв Батиста (Дракс), Вин Дизель (Грут) и Брэдли Купер (Ракета). Премьера картины состоится 5 марта 2023 года в США, если фильм не перенесут.

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