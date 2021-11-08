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Лавкрафтовский Пиноккио: тизер геймплея Lies of P

Лавкрафтовский Пиноккио: тизер геймплея Lies of P
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Издатель Neowiz и разработчики из Round8 Studio показали геймплейный тизер Lies of P — вдохновлённого новеллой «Пиноккио» ролевого экшена в духе Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware.

Местом действия стал разрушенный город Крат, который в ролике как раз можно рассмотреть. Несмотря на руины, былые красоты всё ещё можно рассмотреть. Власть в мегаполисе захватили машины, а главному герою Пи предстоит найти мистера Джеппетто и попытаться вернуть всё в порядок.

В ролике можно рассмотреть реактивные контратаки, ряд уникальных видов оружия и особенности механической руки Пиноккио. Её можно использовать как дополнительный инструмент вроде крюшка-кошки.

Игра ожидается в 2022 году на PS5, Xbox Series и ПК.

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