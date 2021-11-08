Из Fortnite удалили эмоцию Трэвиса Скотта после трагедии на концерте

Epic Games отключила ежедневный раздел в магазине товаров Fortnite. В нём находилась эмоция рэпера Трэвиса Скотта, на концерте которого погибли восемь человек. Ещё около 300 получили травмы.

В магазине продавалась музыкальная эмоция Трэвиса Скотта Out West, которая содержит отрывки из его композиции. Epic Games подтвердила отключение сервиса до следующего обновления товаров.

Трагедия произошла во время выступления Скотта на фестивале Astroworld 5 ноября. На концертной площадке произошла давка. Пострадавший на концерте Мануэль Соуза решил засудить Скотта. Как сообщает New York Post, музыканта и организаторов обвинили в трагедии, которую можно было предотвратить.

Раннее Трэвис Скотт уже сотрудничал с Epic Games. В течение нескольких дней в Fortnite проходил концерт рэпера и продавался облик.