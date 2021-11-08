Для Back 4 Blood выйдет три крупных дополнения в 2022 году

Turtle Rock Studios представила план по развитию Back 4 Blood. В 2022 году зомби-шутер получит три крупных дополнения.
Аддоны будут бесплатными для обладателей сезонного абонемента. Первый из них уже получил название — «Туннели террора». Также в пропуске появятся новые герои, заражённые, оружие, карточки и облики.
Бесплатные обновления тоже будут. В ноября 2021 года появится патч с исправлениями и улучшениями. В декабре добавят линии снабжения с новыми видами карт и предметов, тренировочную площадку и праздничное мероприятие. Также по просьбам игроков разработчики активируют прогресс в одиночном режиме. Раннее при прохождении кампании с ботами было нельзя зарабатывать очки и получать достижения.
В 2022 году появится ещё больше бесплатного контента
- Новый уровень сложности
- Новые карты игроков
- Новые карты порчи
- Новый кооперативный режим
- Обновление рукопашного боя
- Исправления и улучшения
Back 4 Blood вышла 12 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Кооперативный зомби-шутер доступен в сервисе Xbox Game Pass с первого дня релиза.
- 8 ноября 2021
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