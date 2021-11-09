«Аркейн» стал самым популярным сериалом Netflix в 38 странах

Первый акт сериала «Аркейн» по League of Legends вышел 7 ноября. За первые сутки после премьеры шоу закрепилось на первом месте в 38 странах в сервисе Netflix.
Среди стран, в которых «Аркейн» занял лидирующую позицию, присутствует и Россия. В США и Великобритании шоу попало в первую десятку.
Критики и поклонники очень положительно приняли «Аркейн». На Rotten Tomatoes сериал получил 100% среди положительных рецензий от журналистов, а оценка зрителей достигла 98%.
События «Аркейн» разворачиваются вокруг сестёр Джинкс и Вай, чемпионов League of Legends. Они вовлечены в противостояние двух городов: неблагополучного Зауна и прогрессивного Пилтовера. Баланс между поселениями нарушается из-за ремесла Хекстек, с помощью которого можно контролировать магическую энергию.
Первый акт «Аркейн» из трёх эпизодов дебютировал на Netflix. 13 и 20 ноября выйдут второй и третий акты шоу соответственно. В честь запуска сериала Riot Games подготовила награды и специальные мероприятия в своих играх.
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