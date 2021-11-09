В Forza Horizon 5 появится режим для глухих и слабослышащих

В блоге Xbox Wire креативный директор Playground Games Майк Браун рассказал о функциях доступности для Forza Horizon 5. Разработчики около года консультировались с сообществом людей с ограниченными возможностями — в результате в гоночном проекте появится целый спектр специальных настроек.
Помимо режима для дальтоников и настроек субтитров, в Horizon 5 появится полноценный сурдоперевод во время роликов. В игре будут доступны как американский, так и английский языки жестов. Функция пока недоступна, однако появится «уже совсем скоро».
Пример сурдоперевода в кат-сцене
Также в игре присутствуют возможность преобразования текста в речь и модификация скорости игры, которая позволит замедлить игровой процесс. Правда, работать она будет только в автономном режиме — в мультиплеере она нереализуема.
Forza Horizon 5 выйдет уже сегодня, 9 ноября. Ранее пользователь сравнил реальные мексиканские достопримечательности с виртуальными — воссозданными в аркадной гонке. На некоторых кадрах при первом взгляде не сразу можно отличить настоящую фотографию от скриншота из игры.
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