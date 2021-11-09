Capcom временно убрала из продажи в Steam несколько игр
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В сообществе заметили, что как минимум три игры Capcom пропали из продажи на ПК. По словам издателя, всё дело в сервисе Games for Windows — Live. Он перестал работать ещё в июле 2014 года, однако некоторые старые проекты до сих пор содержат его функционал.
Нам известно о проблеме, с которой могут столкнуться некоторые игроки во время установки игр, связанных с Games for Windows — Live. Мы временно отключили возможность их покупки в Steam, пока не найдём решение проблемы. Мы будем держать вас в курсе о ходе расследования. Спасибо за понимание.
В данный момент для покупки недоступны как минимум три игры
Издатель не сообщил, когда они вернутся в продажу.
Ранее Capcom рассказала о планах на активную поддержку Resident Evil Village и Monster Hunter Rise. Разработчики готовят для игр бесплатные дополнения, но что именно войдёт в их состав, неизвестно.
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