Capcom временно убрала из продажи в Steam несколько игр

В сообществе заметили, что как минимум три игры Capcom пропали из продажи на ПК. По словам издателя, всё дело в сервисе Games for Windows — Live. Он перестал работать ещё в июле 2014 года, однако некоторые старые проекты до сих пор содержат его функционал.

Нам известно о проблеме, с которой могут столкнуться некоторые игроки во время установки игр, связанных с Games for Windows — Live. Мы временно отключили возможность их покупки в Steam, пока не найдём решение проблемы. Мы будем держать вас в курсе о ходе расследования. Спасибо за понимание.

В данный момент для покупки недоступны как минимум три игры

Издатель не сообщил, когда они вернутся в продажу.

Ранее Capcom рассказала о планах на активную поддержку Resident Evil Village и Monster Hunter Rise. Разработчики готовят для игр бесплатные дополнения, но что именно войдёт в их состав, неизвестно.