Художник показал концепт-арты отменённой игры о Бэтмене
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На сайте ArtStation обнаружили концепт-арты художника Горана Буквича с Бэтменом из DC Comics. Автор работ уточнил, что рисунки никак не относятся к предстоящему фильму. Они были предназначены для отменённой игры про тёмного рыцаря.
Это не концепт-арты предстоящего фильма о Бэтмене. Эти рисунки были сделаны для отменённой игры давным-давно. Было здорово работать над этим проектом.
На артах можно увидеть футуристического Бэтмена, а также его версию с бородой. Скорее всего, Буквич работал над отменённой игрой про Дэмиена Уэйна — сына Брюса Уэйна и Талии аль Гул. Разработкой занимались авторы Batman: Arkham Origins из студии Warner Bros. Montreal. Сейчас она разрабатывает Gotham Knights.
Ранее художник Gotham Knights случайно раскрыл дату выхода игры — проект планируют выпустить весной 2022.
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