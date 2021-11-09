Forza Horizon 5 вышла на ПК и консолях Xbox

9 ноября в 7:00 мск Forza Horizon 5 появилась в продаже на ПК в Steam и Microsoft Store, а также на консолях Xbox. С 5 ноября у покупателей премиум-издания был ранний доступ к игре.

В этот раз игроки отправятся в различные регионы Мексики: от пустынь и джунглей до заснеженных гор. В игре также работает система смены времён года, которая происходит раз в неделю. Тайтл уже стал самым высокооценённым в этом году.

Forza Horizon 5 доступна в трёх изданиях:

Стандартное издание — 2999 рублей

Издание Deluxe (входят только автомобильные дополнения) — 3999 рублей

Издание Premium (входят все будущие дополнения с контентом и автомобилями) — 4999 рублей

Игру также можно купить в магазине Microsoft:

Стандартное издание — $ 59,99

Издание Deluxe — $ 79,99

Издание Premium — $ 99,99

Ранее креативный директор Playground Games Майк Браун рассказал о функциях доступности для Forza Horizon 5 — в игре даже появится полноценный сурдоперевод для людей с плохим слухом.