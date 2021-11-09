Cyberpunk 2077 включили в «Музей провалов». Рядом с No Man's Sky и Windows 8.1

Пользователь Reddit под ником Luffy2k19 опубликовал фотографию из «Музея провалов» — новым экспонатом там стала Cyberpunk 2077, которую поставили на одну полку No Man's Sky. Будем надеяться, что польский киберпанк ждёт такой же ренессанс. Где-то рядом, кстати, ещё и стоит коробка от Windows 8.1.
Cyberpunk 2077 и No Man's Sky
«Музей провалов» открыл коллекционер Сэмюэль Вест в 2017 году. В нём он собрал вещи, которые не оправдали ожиданий покупателей. Вест проводит выставки не только в родной Швеции, но и по всему миру — в данный момент она проходит в Миннеаполисе, США. Билет стоит от $ 18 для взрослого и $ 14 для ребёнка.
Помимо игр, среди экспонатов есть очки Google Glass, замороженная лазанья фирмы Colgate и даже пятый альбом Рики Мартина. Недавно посетители записали полноценную экскурсию по выставке и поделились ей на YouTube.
Китайский художник Catsigma, автор множества работ по Cyberpunk 2077, сообщил о получении артбука от CD Projekt RED. Авторы RPG связались с ним и отправили «небольшой подарок».
- 9 ноября 2021
-
13:16
-
13:04
-
12:55
-
12:11
-
12:10
-
11:38
-
11:16
-
10:35
-
09:48
-
09:19
-
08:56
-
08:34
-
00:06
- 8 ноября 2021
-
23:34
-
23:00
-
22:24
-
21:38
-
21:30
-
21:05
-
20:32
-
20:21
-
20:02
-
19:41
-
19:34
-
18:27
-
17:27
-
17:21
-
17:03
-
16:23
-
16:00
-
15:35
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
13:57