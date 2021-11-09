Cyberpunk 2077 включили в «Музей провалов». Рядом с No Man's Sky и Windows 8.1

Пользователь Reddit под ником Luffy2k19 опубликовал фотографию из «Музея провалов» — новым экспонатом там стала Cyberpunk 2077, которую поставили на одну полку No Man's Sky. Будем надеяться, что польский киберпанк ждёт такой же ренессанс. Где-то рядом, кстати, ещё и стоит коробка от Windows 8.1.

Cyberpunk 2077 и No Man's Sky

«Музей провалов» открыл коллекционер Сэмюэль Вест в 2017 году. В нём он собрал вещи, которые не оправдали ожиданий покупателей. Вест проводит выставки не только в родной Швеции, но и по всему миру — в данный момент она проходит в Миннеаполисе, США. Билет стоит от $ 18 для взрослого и $ 14 для ребёнка.

Помимо игр, среди экспонатов есть очки Google Glass, замороженная лазанья фирмы Colgate и даже пятый альбом Рики Мартина. Недавно посетители записали полноценную экскурсию по выставке и поделились ей на YouTube.

Китайский художник Catsigma, автор множества работ по Cyberpunk 2077, сообщил о получении артбука от CD Projekt RED. Авторы RPG связались с ним и отправили «небольшой подарок».