Утекли первые кадры «Человека-паука: Нет пути домой» с Магуайром, Гарфилдом и Сорвиголовой

Интернет продолжает сходить с ума по «Человеку-пауку: Нет пути домой», а поскольку сама Sony не торопится официально делиться подробностями, возникает множество инсайдеров и утечек. Сегодня произошла, наверное, самая крупная с двумя мощными кадрами.

Во-первых, сцена сразу с тремя супергероями в исполнении Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.

А во-вторых, эпизод со столом — о нём Том Холланд рассказывал в недавнем интервью. Помимо Хэппи, Питера и тёти Мэй за ним сидит адвокат Мэтт Мёрдок в исполнении Чарли Кокса. То есть Сорвиголова из одноимённого сериала Netflix.

Стоит отметить, что кадры всё ещё могут оказаться фейковыми, однако инсайдеры подтверждают их правдивость. Мастера фотошопов отмечают, что всё также выглядит реалистично.

Премьера фильма состоится 16 декабря, а первый полноценный трейлер ожидается на следующей неделе — в районе 15 ноября.