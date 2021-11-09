На фоне серьёзных проблем с Denuvo из Star Wars Jedi: Fallen Order убрали защиту

Star Wars Jedi: Fallen Order получила свежий патч 8 ноября. Разработчики убрали из игры антипиратскую защиту Denuvo — скорее всего, из-за проблем с новыми процессорами Intel поколения Alder Lake. Система защиты значительно снижала производительность экшена.

В конце октября Intel сообщила, что из-за наличия у некоторых игр Denuvo их работоспособность значительно снижалась. Подобное относится как к старым играм, так и к новым. Затем, 5 ноября, компания опубликовала список тайтлов, попадающих в этот список. Помимо Fallen Order, были ещё Assassin’s Creed Valhalla, FIFA 20, Lost in Random и другие.

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Вдобавок на выходных сервера Denuvo столкнулись со сбоями, из-за чего некоторые люди попросту не могли получить доступ к купленным играм. В списке оказалось около 10 позиций, включая Mortal Kombat 11, «Стражей Галактики» и Total War: Warhammer.

Star Wars Jedi: Fallen Order доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Студия Respawn уже работает над сиквелом, но когда он выйдет — неизвестно.