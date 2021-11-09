Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На фоне серьёзных проблем с Denuvo из Star Wars Jedi: Fallen Order убрали защиту

На фоне серьёзных проблем с Denuvo из Star Wars Jedi: Fallen Order убрали защиту
Комментарии

Star Wars Jedi: Fallen Order получила свежий патч 8 ноября. Разработчики убрали из игры антипиратскую защиту Denuvo — скорее всего, из-за проблем с новыми процессорами Intel поколения Alder Lake. Система защиты значительно снижала производительность экшена.

В конце октября Intel сообщила, что из-за наличия у некоторых игр Denuvo их работоспособность значительно снижалась. Подобное относится как к старым играм, так и к новым. Затем, 5 ноября, компания опубликовала список тайтлов, попадающих в этот список. Помимо Fallen Order, были ещё Assassin’s Creed Valhalla, FIFA 20, Lost in Random и другие.

Новость по теме
На новых процессорах Intel возникают проблемы с Denuvo и другими DRM

Вдобавок на выходных сервера Denuvo столкнулись со сбоями, из-за чего некоторые люди попросту не могли получить доступ к купленным играм. В списке оказалось около 10 позиций, включая Mortal Kombat 11, «Стражей Галактики» и Total War: Warhammer.

Новость по теме
Denuvo на выходных закрыла доступ к 10 играм. Среди них «Стражи Галактики» и Mortal Kombat

Star Wars Jedi: Fallen Order доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Студия Respawn уже работает над сиквелом, но когда он выйдет — неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021