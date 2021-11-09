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Фанаты по мотивам SIlent Hill 2 сняли короткометражный фильм

Фанаты по мотивам SIlent Hill 2 сняли короткометражный фильм
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На YouTube вышел фанатский короткометражный фильм Silent Hill Restless Dreams по мотивам второй части культовой хоррор-франшизы. Главные роли исполнили Вик Миньона («Стальной алхимик: Завоеватель Шамбалы») и Мерседес Петерсон («Человек-личинка»).

Авторы ленты надеются, что разработчики из Konami обратят внимание на фанатский проект.

Давайте покажем Konami, что фанаты по-прежнему очень любят эту невероятную франшизу. Мы не позволим Silent Hill умереть!

Konami уже долгое время не выпускает новых частей в культовой франшизе. Последняя игра в серии на данный момент — Silent Hill Downpour — вышла в 2012 году и получила хорошие оценки от прессы, однако не оправдала ожиданий издателя. Потом был странный спин-офф для PS Vita, но о нём в приличном обществе не вспоминают.

По данным портала Gematsu, в данный момент над новой Silent Hill работает студия Хидео Кодзимы — Kojima Productions. Финансированием же занимается Sony, с которой Кодзима выпустил Death Stranding, свой дебютный проект после ухода из Konami.

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