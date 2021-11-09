Шеву Аломар из Resident Evil 5 нарисовали на Unreal Engine 5
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Хебер Альварадо, художник Gears of War и Destiny, создал модель Шевы из Resident Evil 5 на движке Unreal Engine 5. Автор любит этого персонажа, поэтому ему понравилось работать над проектом.
Альварадо заявил, что создал модель для себя — в качестве обучения в работе на новом движке. Помимо весьма детализированного лица, художник воссоздал пистолет Шевы и сундучок компании Umbrella.
Ранее Capcom сообщила, что пока не придумала, в каком направлении Resident Evil будет двигаться дальше. Об этом рассказал творческий руководитель восьмой части Моримаса Сато. Однако определённый вектор уже намечен — девятая часть должна предстать совершенно иной, эдаким переосмыслением жанра за пределами традиционных клише хоррора.
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