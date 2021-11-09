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Ubisoft бесплатно раздаёт три Assassin's Creed: Chronicles для ПК

Ubisoft бесплатно раздаёт три Assassin's Creed: Chronicles для ПК
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4 ноября сайт Dealabs сообщил, что в честь своего 35-летия Ubisoft раздаст Assassin's Creed Chronicles Trilogy. Информация оказалась достоверной, потому что компания уже стартовала акцию.

В сборник вошли три 2,5D-игры, действие которых происходит в разных эпохах и частях света. Игрокам предстоит посетить Россию, Индию и Китай. Ассассин Николай Орлов, например, хочет покинуть страну, но перед этим решает выполнить последнее задание, а Шао Цзюнь из Китая вынуждена восстановить братство.

Раздача трёх Assassin's Creed Chronicles Trilogy продлится с 9 по 12 ноября. Для получения игр нужно зайти на сайт, зарегистрироваться на сайте Ubisoft и забрать тайтлы.

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