Ubisoft бесплатно раздаёт три Assassin's Creed: Chronicles для ПК

4 ноября сайт Dealabs сообщил, что в честь своего 35-летия Ubisoft раздаст Assassin's Creed Chronicles Trilogy. Информация оказалась достоверной, потому что компания уже стартовала акцию.

В сборник вошли три 2,5D-игры, действие которых происходит в разных эпохах и частях света. Игрокам предстоит посетить Россию, Индию и Китай. Ассассин Николай Орлов, например, хочет покинуть страну, но перед этим решает выполнить последнее задание, а Шао Цзюнь из Китая вынуждена восстановить братство.

Раздача трёх Assassin's Creed Chronicles Trilogy продлится с 9 по 12 ноября. Для получения игр нужно зайти на сайт, зарегистрироваться на сайте Ubisoft и забрать тайтлы.

9 ноября состоялся релиз Forza Horizon 5 на ПК и консолях Xbox. Гоночный симулятор доступен для покупки в трёх вариантах.