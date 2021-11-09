Слух: переиздание GTA 4 выйдет в 2023 году

Инсайдер под ником Ralph, ранее публиковавший слухи о новой Call of Duty, поделился информацией о переиздании GTA 4. По его словам, ремастер игры выйдет в 2023 году вместе с дополнениями Episodes from Liberty City в одном комплекте. Проект появится на ПК, PS4, PS5 и консолях Xbox. Также из экшена полностью уберут мультиплеер.

Какие конкретно изменения собираются внести разработчики, инсайдер не рассказал. Вполне возможно, что они будут в основном графическими — в особенности это касается очень тёмной цветовой гаммы экшена.

Следующим переизданием Rockstar станет Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Туда войдут обновлённые GTA 3, Vice City и San Andreas в одном наборе. Набор ремастеров выйдет уже 11 ноября на ПК, PlayStation и Xbox.

Ранее глава Take-Two ответил на вопрос по поводу ремастера Red Dead Redemption — по его словам, если переиздание и появится, оно будет чем-то большим, чем просто портом с улучшенной графикой.