Слух: переиздание GTA 4 выйдет в 2023 году

Инсайдер под ником Ralph, ранее публиковавший слухи о новой Call of Duty, поделился информацией о переиздании GTA 4. По его словам, ремастер игры выйдет в 2023 году вместе с дополнениями Episodes from Liberty City в одном комплекте. Проект появится на ПК, PS4, PS5 и консолях Xbox. Также из экшена полностью уберут мультиплеер.
Какие конкретно изменения собираются внести разработчики, инсайдер не рассказал. Вполне возможно, что они будут в основном графическими — в особенности это касается очень тёмной цветовой гаммы экшена.
Следующим переизданием Rockstar станет Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Туда войдут обновлённые GTA 3, Vice City и San Andreas в одном наборе. Набор ремастеров выйдет уже 11 ноября на ПК, PlayStation и Xbox.
Ранее глава Take-Two ответил на вопрос по поводу ремастера Red Dead Redemption — по его словам, если переиздание и появится, оно будет чем-то большим, чем просто портом с улучшенной графикой.
- 9 ноября 2021
-
15:12
-
15:08
-
14:59
-
14:46
-
14:31
-
13:58
-
13:57
-
13:16
-
13:04
-
12:55
-
12:11
-
12:10
-
11:38
-
11:16
-
10:35
-
09:48
-
09:19
-
08:56
-
08:34
-
00:06
- 8 ноября 2021
-
23:34
-
23:00
-
22:24
-
21:38
-
21:30
-
21:05
-
20:32
-
20:21
-
20:02
-
19:41
-
19:34
-
18:27
-
17:27
-
17:21
-
17:03