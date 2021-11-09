Закрытый эксклюзив PS4 про коммунистов The Tomorrow Children вернут к жизни

Создатель The Tomorrow Children, которую в 2017 году закрыла Sony, объявил о возвращении онлайн-песочницы. Разработчик договорился с корпорацией и вернул себе права на проект. Об этом рассказал основатель студии Q-Games Дилан Катберт.

Как сообщает IGN, Катберт вёл переговоры с компанией, потому что видел заинтересованность небольшой группы поклонников. Разработчик переработает и усовершенствует The Tomorrow Children по частям, после чего выпустит обновлённую версию игры. Правда, неизвестно, на каких платформах.

The Tomorrow Children — это онлайн-игра, события которой разворачивались в постапокалиптическом будущем. По сюжету эксперимент коммунистов превратил объединённое сознание всего человечества в мрачную массу, которая известна как Пустота. Игроки создавали свои проекции, после чего собирали ресурсы, возводили города и восстанавливали разрушенную цивилизацию.

The Tomorrow Children вышла в 2016 году и получила множество экспериментальных механик, которые не сработали. Онлайн-песочницу неоднозначно приняли и критики, и игроки, а в 2017 году Sony закрыла серверы.