«Матрица: Воскрешение» может стать самым длинным фильмом франшизы — 2 часа 28 минут

Судя по всему, новая «Матрица» может стать самой длинной во франшизе. Warner Bros. ещё не сообщала о продолжительности ленты, но информация о хронометраже появилась на сайте Finnkino. Если верить данным, то картина длится 2 часа 28 минут.

До этого рекорд принадлежал «Матрице: Перезагрузке» с хронометражем в 2 часа 18 минут. Если информация про длительность уже появилась на американском сайте, то, вероятно, скоро её подтвердит сама Warner Bros.

Картина выступит продолжением оригинальной трилогии. Киану Ривз вновь вернулся к роли Томаса Андерсена и Нео, а Тринити сыграла Кэрри-Энн Мосс. Героям предстоит найти истину, столкнуться с опасными противниками и вновь погрузиться в мир «Матрицы».

«Матрица: Воскрешение» получила возрастной рейтинг «18+», так как в ленте будет нецензурная лексика и сцены насилия. Премьера блокбастера состоится 16 декабря.