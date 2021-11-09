Netflix сделала аналог TikTok для детей — в России его пока не будет

Netflix запустила тестирование аналога TikTok, но только для детской аудитории. Интерфейс напоминает другие социальные сети, но также появятся и уникальные элементы. Появления можно ждать только на iOS внутри самого приложения сервиса.
Ранее в своём финансовом отчёте Netflix назвала TikTok конкурентом, поэтому сервис решил предпринимать в эту сторону какие-то действия. Несмотря на популярность «ТикТока», приложение часто критикуют за то, что оно отнимает очень много времени у людей.
Примерно так будет выглядеть интерфейс приложения
Поэтому Netflix решила ограничить количество видеороликов для детей до 10-20 в день. Неизвестно, можно ли увеличить это число. Функция родительского контроля доступна для использования.
«Детский» TikTok запустится в Канаде, Австралии, Ирландии и других странах. Россия пока что не упоминается.
- 9 ноября 2021
-
16:31
-
16:29
-
16:19
-
15:45
-
15:21
-
15:12
-
15:08
-
14:59
-
14:46
-
14:31
-
13:58
-
13:57
-
13:16
-
13:04
-
12:55
-
12:11
-
12:10
-
11:38
-
11:16
-
10:35
-
09:48
-
09:19
-
08:56
-
08:34
-
00:06
- 8 ноября 2021
-
23:34
-
23:00
-
22:24
-
21:38
-
21:30
-
21:05
-
20:32
-
20:21
-
20:02
-
19:41