Netflix сделала аналог TikTok для детей — в России его пока не будет

Netflix запустила тестирование аналога TikTok, но только для детской аудитории. Интерфейс напоминает другие социальные сети, но также появятся и уникальные элементы. Появления можно ждать только на iOS внутри самого приложения сервиса.

Ранее в своём финансовом отчёте Netflix назвала TikTok конкурентом, поэтому сервис решил предпринимать в эту сторону какие-то действия. Несмотря на популярность «ТикТока», приложение часто критикуют за то, что оно отнимает очень много времени у людей.

Примерно так будет выглядеть интерфейс приложения

Поэтому Netflix решила ограничить количество видеороликов для детей до 10-20 в день. Неизвестно, можно ли увеличить это число. Функция родительского контроля доступна для использования.

«Детский» TikTok запустится в Канаде, Австралии, Ирландии и других странах. Россия пока что не упоминается.