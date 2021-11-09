Final Fantasy 14 на фоне стагнации World of Warcraft набрала рекордную аудиторию

Появились свежие данные о популярности Final Fantasy 14, которая в течение года стала чуть ли не главной MMORPG современности — World of Warcraft весь год лишь теряла доверие игроков стагнацией, отсутствием контента и прямой коммуникации с аудиторией.

Как оказалось, сейчас у Final Fantasy 14 уже более 1,6 млн игроков — это люди с персонажами выше 60 уровня, которые оплачивают ежемесячную подписку. То есть в период с июля по ноябрь в игру пришли 400 тыс. человек, а с апреля по сентябрь — 650 тыс.

То есть в Final Fantasy 14 играет как минимум 1,6 млн человек с платной подпиской, но при этом не учитываются персонажи с уровнем ниже 60-го — среди них как люди с платной подпиской, так и с бесплатным триалом.

При этом в MMORPG с начала года вернулась 331 тыс. игроков (231 тыс. с июля), а предзаказы расширения Endwalker близки к достижению миллиона копий.

В июле 2021 года было 872 тыс. персонажей с 80 уровнем, а в ноябре — 1,1 млн.

Вдобавок важно отметить, что в Китае ролевая игра работает отдельно — по слухам, там свыше 600 тыс. подписчиков. То есть в целом за MMORPG ежемесячно платят свыше 2 млн людей — и это без учёта Кореи, где MMORPG также работает отдельно.

И аудитория продолжает увеличиваться, хотя даже с текущим онлайном Square Enix сложно справиться. Летом издатель закрывал регистрацию для новичков, поскольку серверов попросту не хватало.

Уже 7 декабря для Final Fantasy 14 выпустят четвёртое расширение — Endwalker. Оно закроет многие сюжетные линии оригинальной A Realm Reborn. Сама MMORPG доступна на PS5, PS4 и ПК.