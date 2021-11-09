Final Fantasy 14 на фоне стагнации World of Warcraft набрала рекордную аудиторию

Появились свежие данные о популярности Final Fantasy 14, которая в течение года стала чуть ли не главной MMORPG современности — World of Warcraft весь год лишь теряла доверие игроков стагнацией, отсутствием контента и прямой коммуникации с аудиторией.
Как оказалось, сейчас у Final Fantasy 14 уже более 1,6 млн игроков — это люди с персонажами выше 60 уровня, которые оплачивают ежемесячную подписку. То есть в период с июля по ноябрь в игру пришли 400 тыс. человек, а с апреля по сентябрь — 650 тыс.
При этом в MMORPG с начала года вернулась 331 тыс. игроков (231 тыс. с июля), а предзаказы расширения Endwalker близки к достижению миллиона копий.
Вдобавок важно отметить, что в Китае ролевая игра работает отдельно — по слухам, там свыше 600 тыс. подписчиков. То есть в целом за MMORPG ежемесячно платят свыше 2 млн людей — и это без учёта Кореи, где MMORPG также работает отдельно.
И аудитория продолжает увеличиваться, хотя даже с текущим онлайном Square Enix сложно справиться. Летом издатель закрывал регистрацию для новичков, поскольку серверов попросту не хватало.
Уже 7 декабря для Final Fantasy 14 выпустят четвёртое расширение — Endwalker. Оно закроет многие сюжетные линии оригинальной A Realm Reborn. Сама MMORPG доступна на PS5, PS4 и ПК.
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