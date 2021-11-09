Александр Головин стал лучшим российским футболистом в Football Manager 2022

Стали известны рейтинги футболистов в Football Manager 2022. Лучшим российским спортсменом в игре стал полузащитник французского «Монако» Александр Головин — его внутриигровой рейтинг составил 147 баллов. Сразу за ним расположились Алексей Миранчук (140 баллов) и Артём Дзюба (139 баллов).

Для сравнения — лучшим игроком в FM22 стал Лионель Месси с рейтингом 194.

Топ-10 российских футболистов в Football Manager 2022

Александр Головин — 147 Алексей Миранчук — 140 Артем Дзюба — 139 Марио Фернандес — 139 Игорь Акинфеев — 136 Денис Черышев — 136 Магомед Оздоев — 135 Антон Миранчук — 134 Далер Кузяев — 133 Гильерме — 133

Примечательно, что в FIFA 22 — другом футбольном симуляторе — лучшим российским игроком стал Марио Фернандес с рейтингом 82, а сразу за ним расположился Игорь Акинфеев. Головин в футсиме EA Sports занял третье место.

Football Manager 2022 поступила в продажу 9 ноября на ПК в Steam и Epic Games Store, а также по подписке Xbox Game Pass.