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Александр Головин стал лучшим российским футболистом в Football Manager 2022

Александр Головин стал лучшим российским футболистом в Football Manager 2022
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Стали известны рейтинги футболистов в Football Manager 2022. Лучшим российским спортсменом в игре стал полузащитник французского «Монако» Александр Головин — его внутриигровой рейтинг составил 147 баллов. Сразу за ним расположились Алексей Миранчук (140 баллов) и Артём Дзюба (139 баллов).

Для сравнения — лучшим игроком в FM22 стал Лионель Месси с рейтингом 194.

Топ-10 российских футболистов в Football Manager 2022

  1. Александр Головин — 147
  2. Алексей Миранчук — 140
  3. Артем Дзюба — 139
  4. Марио Фернандес — 139
  5. Игорь Акинфеев — 136
  6. Денис Черышев — 136
  7. Магомед Оздоев — 135
  8. Антон Миранчук — 134
  9. Далер Кузяев — 133
  10. Гильерме — 133
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Примечательно, что в FIFA 22 — другом футбольном симуляторе — лучшим российским игроком стал Марио Фернандес с рейтингом 82, а сразу за ним расположился Игорь Акинфеев. Головин в футсиме EA Sports занял третье место.

Football Manager 2022 поступила в продажу 9 ноября на ПК в Steam и Epic Games Store, а также по подписке Xbox Game Pass.

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