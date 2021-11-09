Александр Головин стал лучшим российским футболистом в Football Manager 2022
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Стали известны рейтинги футболистов в Football Manager 2022. Лучшим российским спортсменом в игре стал полузащитник французского «Монако» Александр Головин — его внутриигровой рейтинг составил 147 баллов. Сразу за ним расположились Алексей Миранчук (140 баллов) и Артём Дзюба (139 баллов).
Для сравнения — лучшим игроком в FM22 стал Лионель Месси с рейтингом 194.
Топ-10 российских футболистов в Football Manager 2022
- Александр Головин — 147
- Алексей Миранчук — 140
- Артем Дзюба — 139
- Марио Фернандес — 139
- Игорь Акинфеев — 136
- Денис Черышев — 136
- Магомед Оздоев — 135
- Антон Миранчук — 134
- Далер Кузяев — 133
- Гильерме — 133
Примечательно, что в FIFA 22 — другом футбольном симуляторе — лучшим российским игроком стал Марио Фернандес с рейтингом 82, а сразу за ним расположился Игорь Акинфеев. Головин в футсиме EA Sports занял третье место.
Football Manager 2022 поступила в продажу 9 ноября на ПК в Steam и Epic Games Store, а также по подписке Xbox Game Pass.
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