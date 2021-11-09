Слух: PvPvE-режим Call of Duty: Modern Warfare II вдохновлён именно Escape from Tarkov

Вокруг Call of Duty: Modern Warfare II, которая ожидается осенью 2022 года, появляется всё больше новых слухов. На этот раз инсайдер Том Хендерсон сообщил о PvPvE-режиме, который вдохновлён Escape from Tarkov.

Изначально сообщалось, что он больше напоминает Hazard Zone из Battlefield 2042, однако теперь блогер скорректировал свои сведения — новинка именно напоминает популярный «Тарков».

Впрочем, до показа Hazard Zone тот же Хендерсон говорил, что он тоже напоминает Escape from Tarkov , хотя на деле он имеет больше общего с «Тёмной зоной» из The Division.

По новой версии инсайдера, новинка Modern Warfare II куда более реалистичная и создаётся с нуля. Ранее он рассказывал, что карта у режима будет одна — она же будет использоваться в Call of Duty: Warzone.

Escape from Tarkov сочетает в себе шутер от первого лица и элементы MMO. Игроки попадают на большую карту, где зачищают местность, ищут и улучшают экипировку, а также прокачивают уровень. До истечения времени для сохранения экипировки необходимо покинуть карту через точки эвакуации.