Слух: PvPvE-режим Call of Duty: Modern Warfare II вдохновлён именно Escape from Tarkov

Вокруг Call of Duty: Modern Warfare II, которая ожидается осенью 2022 года, появляется всё больше новых слухов. На этот раз инсайдер Том Хендерсон сообщил о PvPvE-режиме, который вдохновлён Escape from Tarkov.
Изначально сообщалось, что он больше напоминает Hazard Zone из Battlefield 2042, однако теперь блогер скорректировал свои сведения — новинка именно напоминает популярный «Тарков».
По новой версии инсайдера, новинка Modern Warfare II куда более реалистичная и создаётся с нуля. Ранее он рассказывал, что карта у режима будет одна — она же будет использоваться в Call of Duty: Warzone.
Escape from Tarkov сочетает в себе шутер от первого лица и элементы MMO. Игроки попадают на большую карту, где зачищают местность, ищут и улучшают экипировку, а также прокачивают уровень. До истечения времени для сохранения экипировки необходимо покинуть карту через точки эвакуации.
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