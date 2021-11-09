Хидео Кодзима сводит фанатов с ума твитом с намёком на Metal Gear Solid

Поклонников творчества Хидео Кодзимы сводит с ума свежий твит геймдизайнера, где он напрямую намекает на работу над серией Metal Gear Solid. Пока сообщение вышло только в японском «твиттере» разработчика.

Грядёт кое-что, связанное с Metal.

Маэстро может намекать на несколько вещей.

Однако более очевидным вариантом кажется старт продаж фигурки Метал Гир Рекса из оригинальной Metal Gear Solid.

Ждём дальнейших подробностей, ведь кто знает, что нас в итоге может ожидать. Тем более СМИ несколько лет назад сообщали, что отношения Konami и Кодзимы стали куда лучше — не исключено, что автор MGS и Death Stranding вновь будет сотрудничать с бывшим работодателем.