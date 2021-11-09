Хидео Кодзима сводит фанатов с ума твитом с намёком на Metal Gear Solid
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Поклонников творчества Хидео Кодзимы сводит с ума свежий твит геймдизайнера, где он напрямую намекает на работу над серией Metal Gear Solid. Пока сообщение вышло только в японском «твиттере» разработчика.
Грядёт кое-что, связанное с Metal.
Маэстро может намекать на несколько вещей.
- По данным СМИ, в разработке находится ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater;
- На днях Konami сняла MGS 2 и MGS 3 с продаж;
- По данным СМИ, Konami работает над новой MGS.
Однако более очевидным вариантом кажется старт продаж фигурки Метал Гир Рекса из оригинальной Metal Gear Solid.
Ждём дальнейших подробностей, ведь кто знает, что нас в итоге может ожидать. Тем более СМИ несколько лет назад сообщали, что отношения Konami и Кодзимы стали куда лучше — не исключено, что автор MGS и Death Stranding вновь будет сотрудничать с бывшим работодателем.
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