Инсайдер поделился первыми впечатлениями от релизной версии Battlefield 2042

Инсайдер Том Хендерсон рассказал, что EA пригласила некоторых журналистов и блогеров на закрытое мероприятие с возможностью сыграть в релизную версию Battlefield 2042.
Хендерсону удалось пообщаться с некоторыми посетителями ивента, благодаря чему он выведал некоторые детали релизной версии Battlefield 2042 — её покупатели премиальных изданий шутера и подписчики EA Play смогут попробовать уже 12 ноября.
Среди позитивных моментов инсайдер отметил практически полное отсутствие багов и куда более положительные отзывы сыгравших от других карт — тогда как Orbital из беты считается одной их худших. Среди недостатков отмечают скромный выбор вооружения и проблемы с соединением.
Battlefield 2042 выходит в два этапа — 12 и 19 ноября. Обзоры шутера от участников закрытого мероприятия ожидаются послезавтра, 11-го числа.
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