Инсайдер поделился первыми впечатлениями от релизной версии Battlefield 2042

Инсайдер Том Хендерсон рассказал, что EA пригласила некоторых журналистов и блогеров на закрытое мероприятие с возможностью сыграть в релизную версию Battlefield 2042.

Событие проходит в три дня: в первый (8 ноября) дают попробовать обычный мультиплеер, во второй (9 ноября) — конструктор Portal, а в третий (10 ноября) — PvPvE-режим Hazard Zone.

Хендерсону удалось пообщаться с некоторыми посетителями ивента, благодаря чему он выведал некоторые детали релизной версии Battlefield 2042 — её покупатели премиальных изданий шутера и подписчики EA Play смогут попробовать уже 12 ноября.

Среди позитивных моментов инсайдер отметил практически полное отсутствие багов и куда более положительные отзывы сыгравших от других карт — тогда как Orbital из беты считается одной их худших. Среди недостатков отмечают скромный выбор вооружения и проблемы с соединением.

Battlefield 2042 выходит в два этапа — 12 и 19 ноября. Обзоры шутера от участников закрытого мероприятия ожидаются послезавтра, 11-го числа.